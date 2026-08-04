¿Qué dijo Patricia Solano sobre querella presentada por el oficialismo?

La presidenta de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Solano, evitó explicar ante los diputados en qué consiste el delito de prevaricato, debido a que deberá conocer la acusación presentada por ese presunto delito.

La declaración se produce en medio de la discusión por la querella presentada contra magistrados de la Sala Constitucional por presunto prevaricato, relacionada con la decisión de prorrogar provisionalmente los nombramientos de magistrados suplentes.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Nombramientos, Solano señaló que cualquier explicación podría interpretarse como un adelanto de criterio o utilizarse fuera de contexto.

“Si bien es cierto le podría dar una clase de cuál es el delito de prevaricato”, manifestó la magistrada.

Sin embargo, indicó que debe guardar prudencia ante la existencia de una acusación que eventualmente podría llegar a su conocimiento como presidenta de la Sala Tercera.

“En razón de que se cierne sobre la palestra de la acusación que está presentada y que yo tengo que conocerla, aun decirlo podría ser un adelanto de criterio sobre lo que pueda decir de prevaricato y que se pueda salir de contexto”, afirmó.

“Prefiero no darle esa respuesta”, añadió Solano.

El pasado 30 de julio, la Sala IV declaró con lugar un recurso de amparo presentado por un usuario cuyos expedientes no podían resolverse debido a la falta de quórum ocasionada por las inhibitorias de magistrados propietarios.

Ante esa situación, el Tribunal prorrogó temporalmente los mandatos de las magistraturas suplentes vencidos desde el 16 de diciembre de 2025.