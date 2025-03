Este lunes trascendió el fallecimiento de Miller Gardner, de 14 años e hijo del exbeisbolista de los Yankees de Nueva York, Brett Gardner.

La noticia le ha dado vuelta al mundo y los medios internacionales de las cadenas más grandes dieron seguimiento a la noticia, ¿qué dicen?

ABC News: Funcionarios costarricenses sospechan que hijo adolescente de ex yanqui murió por ‘intoxicación alimentaria’

El medio señala que el Departamento de Estado de los Estados Unidos le confirmó el fallecimiento de Gardner el 21 de marzo.

NBC News: El hijo de 14 años de la ex estrella de los Yankees Brett Gardner muere después de una enfermedad inesperada durante las vacaciones

El medio de comunicación fue de los primeros en publicar, ya que lo hizo cerca de las 7:30 a.m. de este lunes.

Daily Mail: Los íconos de los Yankees Aaron Boone y Joe Girardi están ‘devastados’ tras la misteriosa muerte del hijo de Brett Gardner, Miller

Los comunicadores ingleses le han dado seguimiento constante al tema con varias publicaciones al respecto.

CNN Sports: El ex jardinero de los Yankees Brett Gardner anuncia la muerte de su hijo de 14 años tras una enfermedad repentina

Lea aquí: Muerte de hijo de exbeisbolista en Costa Rica: esto es lo que se sabe

La noticia la dieron a conocer el expelotero y su esposa, Jessica Gardner, el domingo 23 de marzo, a través de X.

El menor fue hallado sin vida en la habitación de un hotel en Manuel Antonio, el pasado viernes 21 de marzo.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó los primeros detalles sobre la causa de muerte, a la cadena NBC News. Esto es lo que se sabe:

De momento, el OIJ indicó que está llevando el seguimiento del caso y no han trascendido más detalles.

Statement from Brett and Jessica Gardner:



With heavy hearts we are saddened to announce the passing of our youngest son, Miller. He was 14 years old and has left us far too soon after falling ill along with several other family members while on vacation. We have so many… pic.twitter.com/lBCBVmKGUe