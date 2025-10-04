Antes de permitir que sus mascotas tengan crías, los dueños deben considerar varios factores que van más allá de lo emocional o estético.

El cruce entre animales domésticos requiere responsabilidad, conocimiento y planificación, especialmente si se busca garantizar el bienestar de la madre, del padre y de las futuras crías.

Uno de los principales aspectos a tomar en cuenta es el estado de salud de los animales.

“La genética es importante porque hay animales que pueden tener enfermedades hereditarias que pueden transmitir a sus crías”, compartió Hillary Méndez, médica veterinaria.

Se recomienda realizar un chequeo médico completo, que incluya revisión de vacunas, historial clínico y detección de enfermedades genéticas que puedan transmitirse a la descendencia.

“Al macho se le puede hacer un análisis de semen para poder verificar si se puede preñar o no, o incluso para saber si se puede solo con una copula natural o inseminación”, citó.

También se debe evaluar si la mascota cuenta con el peso y la edad adecuados para la reproducción, ya que en distintas ocasiones no son compatibles.

Muchos dueños se enfrentan luego al problema de no saber qué hacer con las crías, lo que puede derivar en abandono o condiciones de vida inadecuadas.

Hay que recordar que cada nueva vida conlleva un cuidado a largo plazo. “Esto implica una gran responsabilidad para los dueños, así que hay que hacer esto a conciencia para asegurarles un excelente bienestar a lo largo de los años”.

La experta también aseguró que no todos los perros deben o pueden reproducirse porque no tienen el peso o la edad necesaria para lograrlo por lo que hay que tener en cuenta algún ahorro en caso de requerir cesárea.