¿Qué cambios implican proyectos de ley para el retiro del ROP?

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

La Comisión de Asuntos Sociales dictaminó, de forma positiva, dos propuestas que permiten el acceso acelerado a los recursos en el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP).

Uno de ellos es el expediente 24.984, de la diputada oficialista Ada Acuña, que recibió seis votos a favor y uno en contra. Este elimina todas las modalidades de retiro actuales y las reemplaza por otras dos: un retiro total o uno de retiros programados en plazos de 24, 36, 70, 120 o 180 meses.

“Le da la oportunidad a los costarricense que no quieren retirar sus dineros porque los beneficios que está recibiendo son muy buenos, entonces hay una serie de variables por meses que le permite jugar con esa otra opción. Entonces, el proyecto nuestro es estructural, está cambiando la ley original y esa es la diferencia. Siempre puede haber un retiro total y un retiro por mes”, indicó Acuña.

La primera alternativa se realizaría en un periodo de un año, ya que el texto establece un plazo de seis meses para recibir los recursos, sin embargo, incluye un transitorio de seis meses adicionales para que las Operadoras de Pensiones (OPC) realicen la gestión devolutiva.

Además, contempla la devolución de las comisiones que cobran las OPC en los periodos que se registren minusvalías, es decir, una reducción no materializada en el valor de los fondos.

Incluso, contiene una reforma al artículo 60 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y establece una tasa de reemplazo mínima del 52,5% del salario de referencia de los trabajadores.

“Cambiamos para poner por ley la tasa de reemplazo, que eso es algo importantísimo que se ha discutido aquí. En el IVM se ha ido bajando el porcentaje con respecto al Magisterio Nacional y el Poder Judicial que están por ley. Entonces lo que hacemos es darle rango de ley con este proyecto a la tasa de reemplazo del IVM, que actualmente se fija por medio de un reglamento”, agregó Acuña.

Otra de las propuestas votadas en la Comisión fue el expediente 24.972, presentado por Rocío Alfaro del Frente Amplio, que modifica el Transitorio XX de la Ley de Protección al Trabajador.

De forma que las personas afiliadas al ROP que se pensionen entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2029, puedan retirar la totalidad de los recursos en los fondos individuales por medio de rentas temporales por un plazo de 24 meses.

“Lo que nosotros planteamos es que se haga de una forma controlada y responsable para las personas cuyo fondo no se maduró como debía hacerse y han estado recibiendo montos muy bajos. Lo que buscamos es que tengan una vejez más digna en este momento de su vida, personas que a la hora de pensionarse fueron muy afectados por la pandemia y esto tuvo repercusiones importantes en sus finanzas”, comentó Priscilla Vindas, diputada del Frente Amplio.

La propuesta de Gilbert Jiménez fue rechazada por los miembros de la comisión. En el texto sustitutivo presentado por el legislador se proponía un retiro en cuatro tractos.

Trámite legislativo

Una de las principales interrogantes es si hay tiempo suficiente en la actual legislatura para la aprobación de alguno de los cuatro proyectos que se encuentran en el Plenario, ya que los diputados finalizan su periodo el 1 de mayo.

“Hay voluntad, aquí hay varias fracciones que están desde el inicio presentando estos proyectos y que estarían apoyando una solución. Ahora, vamos a ver cómo se presentan otras fracciones, en el caso del Partido Unidad Social Cristiana ya han aclarado que no van a apoyar ninguna de las iniciativas. Lo otro es que se pueden a presentar mociones, vamos a ver cómo avanza y ojalá poder sacarlo en el mes de abril”, respondió Acuña.

Por su parte, Vindas expresó que están valorando proponer una dispensa de trámite para un avanza más rápido de los proyectos de forma que se conviertan en ley en los próximos meses.

“En este momento tenemos un reto importante. Creo que esto va a tener que definirse en las reuniones de jefaturas de fracción para priorizarlo a la hora de verlo en el Plenario y ponerlo en las posposiciones que estemos aprobando en las próximas semanas, dado que las diputaciones entrantes han expresado su oposición a estos proyectos”, detalló Vindas.

Gilbert Jiménez Diputado independiente “El proyecto tiene que ser integral, hacer remedios no soluciona el problema, solo lo traslado al futuro. Estaría luchando para seguir en esa tendencia de poder tener una reforma estructural permanente y que no genere diferencias ni preferencias para un grupo determinado en detrimento del resto”.

Ada Acuña Diputada oficialista “Yo he sido muy clara y contundente, esta diputada va a apoyar cualquier proyecto que avance. Entonces, en estos momentos estamos apoyando el nuestro, pero no sabemos cómo se van a comportar las demás fracciones y el proyecto que pueda tener la mayor cantidad de votos, ese es el que va a avanzar”.