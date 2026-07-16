Pymes ticas en la mira de los ciberdelincuentes

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) de Costa Rica se han convertido en uno de los principales objetivos de los ciberdelincuentes debido a sus limitaciones en recursos tecnológicos, financieros y de capacitación.

Así lo advirtieron especialistas de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), quienes hicieron un llamado a fortalecer la cultura de la ciberseguridad para proteger la continuidad de estos negocios.

La alerta coincide con los resultados del ESET Security Report 2025, que revela que el 27% de las organizaciones en América Latina sufrió al menos un ciberataque durante el último año, mientras que un 22% fue víctima de ransomware en los últimos dos años. El informe también señala que menos de la mitad de las empresas implementa medidas preventivas como el cifrado de datos, la clasificación de información o programas de capacitación para sus colaboradores.

El encargado de Infraestructura Tecnológica de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones (DTIC) de la UNED, Rolando Rojas Coto, explicó que aún existe la falsa idea de que solo las grandes compañías son blanco de estos delitos.

“Cuando pensamos en ciberatacantes normalmente imaginamos grandes empresas, pero la realidad es que muchas veces las pequeñas y medianas empresas son objetivos más fáciles y, no porque tengan sistemas débiles, sino porque suelen operar con recursos limitados, poco personal especializado y medidas de seguridad básicas”, señaló.

El especialista agregó que el uso cada vez mayor del correo electrónico, los servicios en la nube y el trabajo remoto ha incrementado la exposición de las pymes a amenazas como el phishing, el ransomware, las fugas de información por configuraciones incorrectas, el uso de contraseñas débiles y los ataques dirigidos a proveedores.

Además, enfatizó que el principal punto débil suele ser el factor humano.

“Muchas veces el mayor riesgo no es tecnológico, sino humano; los ciberdelincuentes aprovechan errores cotidianos de las personas para acceder a la información de las empresas”, afirmó.

Por su parte, el director de UNED Impulsa, Luis Emilio Rodríguez Badilla, indicó que muchas pymes comienzan sus operaciones de forma informal, lo que incrementa su vulnerabilidad. Entre las prácticas más comunes mencionó la mezcla de finanzas personales con las del negocio, el uso de dispositivos personales para administrar cuentas y el intercambio de credenciales entre colaboradores.

Según Rodríguez, la necesidad de financiamiento también puede convertirse en un riesgo cuando los emprendedores recurren a opciones poco seguras y terminan siendo víctimas de la ingeniería social.

Ante este panorama, los especialistas recalcaron que fortalecer la ciberseguridad no requiere grandes inversiones, sino incorporar hábitos preventivos como activar la autenticación multifactor, capacitar periódicamente al personal, mantener respaldos actualizados, instalar las últimas actualizaciones de los sistemas y utilizar contraseñas seguras y diferentes para cada servicio.

Rojas recordó que la protección digital debe entenderse como un proceso permanente.