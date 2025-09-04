El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) celebró la aprobación en primer debate del proyecto de ley que regularía el precio de los medicamentos, pero señala al Partido Liberación Nacional (PLN) por querer atrasarlo.

Así lo dio a conocer la fracción en un comunicado de prensa en el que señalan:

“La Asamblea Legislativa aprobó en primer debate el proyecto de ley N.° 23.234, iniciativa que busca enfrentar de manera directa el alto costo de los medicamentos en Costa Rica, los más caros de la región.

Pese a lograr el primer debate en el plenario legislativo, 17 diputados, la mayoría de la fracción de Liberación Nacional, (que estuvieron de acuerdo con la iniciativa en todas las etapas del trámite) presentaron una consulta de constitucionalidad, lo que implicaría que el proyecto se retrasaría al menos dos meses para su aprobación en segundo debate“.

El proyecto aprobado plantea una serie de medidas como:

Precio de entrada regulado (Art. 16): Fija el precio de entrada con base en el valor terapéutico, la frecuencia de uso, la innovación y precios internacionales. El precio es propuesto por el oferente, pero evaluado por una autoridad técnica. Se puede aplicar a medicamentos nuevos, sin sustitutos o con precios excesivos.

Observatorio Nacional de Precios (Art. 11): herramienta pública y técnica que permitirá a los consumidores comparar precios entre farmacias y detectar abusos en el mercado.

Importación paralela (Art. 4): permitirá romper monopolios de hecho y garantizar opciones más accesibles.

Reconocimiento de registros sanitarios (Art. 3): agilizará el ingreso de medicamentos aprobados por agencias internacionales de alta calidad.

Prohibición de contratos de exclusividad (Art. 10): asegurará que ninguna droguería o importadora condicione a las farmacias con prácticas monopólicas.

Según el PUSC, este proyecto se inspira en experiencias exitosas de países como Alemania, Colombia, Brasil y El Salvador, donde reformas similares lograron reducir precios hasta en un 80% sin afectar la operación de la industria farmacéutica ni el acceso a tratamientos.