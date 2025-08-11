Juan Carlos Hidalgo, candidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) anunció a Abril Gordienko como aspirante a diputada en el primer lugar por San José.

Según explicó Hidalgo, esta elección se da debido a que es una persona “de toda confianza”, preparada, que comparte su visión y su deseo de lucha por frenar las desigualdades que hoy aquejan al país.

“He escogido una persona que ha estudiado la realidad de Costa Rica, que es intelectual, que ha estudiado los problemas de educación que junto con seguridad son los principales males que tiene el país”, aseguró Hidalgo.

Gordienko tiene formación en Derecho y Administración Pública, con énfasis en liderazgo y ciencias de la decisión, desde 2012 es cofundadora y vocera de Poder Ciudadano ¡Ya!, organización que impulsa el fortalecimiento de la democracia en Costa Rica.

“Hemos conversado desde hace meses, hemos trabajado con un equipo muy sólido, hay mucha sinergia y eso me ilusiona mucho, compartimos el mismo amor por Costa Rica”, aseguró la ahora candidata.

Entre sus principales temas a tratar en caso de llegar a Cuesta de Moras, Gordienko resaltó la necesidad de “recuperar” la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), así como fortalecer el sistema educativo costarricense.