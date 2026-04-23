PUSC pide a Laura Fernández negociar que Europol apoye en Puerto Moín

El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) pidió a la presidenta electa Laura Fernández negociar un acuerdo de cooperación policial con la Unión Europea.

Esto con el objetivo de que la Policía Europea, conocida como Europol, esté destacada en Puerto Moín y colabore en la revisión de exportaciones hacia el viejo continente.

“Ponemos a las órdenes del nuevo gobierno nuestros contactos con el Partido Popular Europeo, la principal fuerza política representada en el Parlamento Europeo, para que podamos negociar un tratado que blinde a Moín del crimen organizado y ponga coto al constante flujo de drogas hacia el Viejo Continente”, dijo el excandidato presidencial Juan Carlos Hidalgo.

Esto como parte de la agenda que la agrupación política llevará a la Asamblea Legislativa con la diputada electa, Abril Gordienko.

Por otra parte, Gordienko afirmó que será vigilante de la defensa de la separación de los Poderes de la República.

“Seré una barrera infranqueable contra cualquier pretensión de erosionar los pesos y contrapesos que han hecho de nuestro país una de las democracias más sólidas del planeta”, indicó Gordienko.

Dentro de la agenda legislativa tendrán prioridad las reformas al sistema educativo público, la armonización eléctrica, disposiciones para promover una justicia pronta y cumplida y una reforma electoral para fortalecer el sistema de partidos políticos y fomentar la transparencia, según el PUSC.