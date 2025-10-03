El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) presentó una moción con la que pretende esquivar las más de 2 mil mociones acumuladas en el proyecto de jornadas 4-3 y darle un avance “ultra rápido”.

Ante el regreso de la discusión al Plenario, el jefe de fracción rojiazul, Alejandro Pacheco, informó que cuentan con un texto sustitutivo que permitiría aplicar un nuevo mecanismo para dejar sin efecto el trámite actual y desentrabar el Congreso.

“Se recogen muchísimas inquietudes de otros diputados, buscamos que el proyecto siga su camino y avance en una comisión por un plazo definido y con mociones reguladas”, aseguró Pacheco.

Según el nuevo esquema, cada legislador solo podría plantear una moción por artículo. Con ese límite, el número máximo de cambios de fondo se reduciría a 114, lo que transformaría el maratón legislativo en un trámite más controlado.

El texto también dispone que, si al cumplirse el plazo en la comisión aún quedaran mociones pendientes, la presidencia deberá programar las sesiones necesarias para evacuarlas. En ese escenario, las mociones se tendrían por discutidas y pasarían directamente a votación, una a una, sin debate adicional.

La propuesta ya había sido conversada en reunión de jefes de fracción, donde el Frente Amplio manifestó su rechazo al insistir en que el proyecto debe regresar a comisión bajo procedimiento ordinario y no con vía rápida. Incluso, advirtieron que aplicarían una consulta de constitucionalidad que pondría en riesgo el avance de la iniciativa.

“Les pedimos al Frente Amplio, al Liberal Progresista, a Liberación Nacional y a las otras fracciones que apoyen esta moción para que podamos conocer otros proyectos mientras avanzamos con esta iniciativa tan importante para el país”, agregó el líder socialcristiano.

El expediente plantea que los trabajadores puedan laborar 12 horas durante cuatro días seguidos y luego descansar tres.

Sus opositores sostienen que esa modalidad impediría que muchas personas trabajadoras continúen con estudios nocturnos o en horarios alternos, lo que limitaría sus oportunidades de superación.

La próxima semana los diputados volverán a discutir el rumbo del expediente.