La bancada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) dividió su voto sobre el levantamiento de la inmunidad del presidente de la República, Rodrigo Chaves.

Melina Ajoy, María Marta Carballo, Carlos Andrés Robles, Horacio Alvarado, y Lesley Bojorges ignoraron la voluntad del Comité Ejecutivo y de su candidato presidencial Juan Carlos Hidalgo quien les pidió quitar el fuero para que el mandatario enfrentara el proceso penal.

Al contrario, Carlos Felipe García, Vanessa Castro y Daniela Rojas respaldaron la eliminación de la inmunidad, argumentando que el mandatario debería responder ante las autoridades.

“No encontré ningún elemento que señale algún tipo de persecución política. Nadie está por encima de la Ley, con mi voto espero que quede claro que mi lealtad no es a una persona, ni a un puesto, ni a un partido político, sino a Costa Rica y a las personas que votaron por mí”, aseguró Rojas.

De esta forma, la votación de la bancada socialcristiana quedaría 5 contra 4, donde más de la mitad de los diputados irían en contra de la instrucción girada por la cúpula de su Partido.