Los candidatos a diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) firmaron un compromiso ético que los obligaría a renunciar a su curul en caso de enfrentar un juicio por delitos graves.

La medida, impulsada por el aspirante presidencial Juan Carlos Hidalgo, fue uno de los principales acuerdos alcanzados en la asamblea general que ratificó a las 57 personas que competirán por un escaño en Cuesta de Moras durante los próximos comicios de febrero.

“Les solicito a todos los candidatos a la Asamblea que nos honrarán en las papeletas diputadiles de las provincias que, por favor, firmen esta carta a Costa Rica de compromisos éticos y morales para el ejercicio de la función pública”, manifestó Hidalgo.

El documento también exige transparencia total en el uso de recursos públicos y la obligación de rendir cuentas cada año ante la ciudadanía y el Directorio Político Nacional. Asimismo, demanda respeto a la línea ideológica del partido y disciplina de fracción en la Asamblea Legislativa. El acuerdo incluye compromisos contra la corrupción, la prevención de conflictos de interés y el rechazo al clientelismo político. Además, promueve una actuación basada en el respeto, la inclusión y la no discriminación, con énfasis en frenar la violencia digital y los ataques contra mujeres en política.