¡Puro orgullo tico! Así celebran famositicos el 15 de setiembre

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Estos 205 años de independencia también fueron celebrados por los famositicos , quienes aprovecharon la mañana de este 15 de setiembre para compartir fotografías y mensajes relacionados con la fecha patria.

Una de ellas fue Melissa Durán, presentadora de Canal 6, quien se presentó a los desfiles en Tibás junto a sus hijas, quienes además fueron parte de los desfiles organizados por sus respectivos centros educativos.

Foto: Redes sociales

Por su parte, la creadora de contenido Sharon Segura publicó una fotografía en la que aparece vestida con los colores patrios mientras se dirigía a participar de los actos cívicos.

“Viviendo mis más hermosos sueños con mi hijo”, compartió Segura en sus redes. Foto: Redes sociales

De rojo y trabajando

La expresentadora de “Sábado Feliz”, Gipsy Montoya, también vivió de una manera particular esta celebración patria, pues lució un atuendo completamente rojo durante el desfile de esta mañana en Cartago.

Foto: Redes sociales

La creadora de contenido formó parte de la organización de este acto cívico y mostró en sus redes sociales el lugar desde donde pasó esta fecha tan especial.