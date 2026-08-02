Puntarenas y Sporting siguen sin despegar en el torneo

Puntarenas FC y Sporting FC firmaron un empate 1-1 este sábado en el estadio Miguel Ángel “Lito” Pérez, en un partido correspondiente a la segunda jornada del Apertura 2026, resultado que mantiene a ambos equipos sin conocer la victoria en el certamen.

El conjunto porteño fue el que tomó la iniciativa y encontró recompensa al minuto 37. Jaylon Hadden aprovechó una de las opciones más claras del primer tiempo para abrir el marcador y darle la ventaja a los dirigidos por César Alpízar, que parecían encaminarse al descanso con la mínima diferencia.

Bombazo de Jaylon Hadden para abrir la cuenta en el Lito Pérez. 🦈 pic.twitter.com/LwQHfju4Qn — Somos FOX Costa Rica (@somosfox_cr) August 1, 2026

Sin embargo, Sporting reaccionó en el momento justo. Cuando se disputaba el sexto minuto del tiempo de reposición de la primera mitad (45+6′), Renzo Carballo volvió a aparecer como figura para los josefinos y marcó el tanto del empate, silenciando el “Lito” Pérez antes del entretiempo.

¡LEY DEL EX! 🇵🇾



Renzo Carballo empata las acciones, segundo gol para el paraguayo en dos partidos. 🔥 pic.twitter.com/3fZoidObWx — Somos FOX Costa Rica (@somosfox_cr) August 2, 2026

En el complemento, ambos equipos intentaron inclinar la balanza a su favor, pero ninguno logró imponer condiciones en los últimos metros.

El partido mantuvo la intensidad, aunque las defensas terminaron prevaleciendo y el marcador ya no se movió.

Con este resultado, Puntarenas y Sporting prolongan un inicio de campeonato muy similar. Ambos registran dos empates consecutivos, luego de igualar también 1-1 en la primera fecha, por lo que continúan en la búsqueda de su primer triunfo del Apertura 2026.

Recordemos que los porteños habían igualado a un gol contra Herediano el jueves de la semana pesada, pero perdieron el punto tras alineación indebida de Walter Cortés.