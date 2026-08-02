Puntarenas y Sporting siguen sin despegar en el torneo

Puntarenas FC y Sporting FC firmaron un empate 1-1 este sábado en el estadio Miguel Ángel “Lito” Pérez, en un partido correspondiente a la segunda jornada del Apertura 2026, resultado que mantiene a ambos equipos sin conocer la victoria en el certamen.
El conjunto porteño fue el que tomó la iniciativa y encontró recompensa al minuto 37. Jaylon Hadden aprovechó una de las opciones más claras del primer tiempo para abrir el marcador y darle la ventaja a los dirigidos por César Alpízar, que parecían encaminarse al descanso con la mínima diferencia.
Sin embargo, Sporting reaccionó en el momento justo. Cuando se disputaba el sexto minuto del tiempo de reposición de la primera mitad (45+6′), Renzo Carballo volvió a aparecer como figura para los josefinos y marcó el tanto del empate, silenciando el “Lito” Pérez antes del entretiempo.
En el complemento, ambos equipos intentaron inclinar la balanza a su favor, pero ninguno logró imponer condiciones en los últimos metros.
El partido mantuvo la intensidad, aunque las defensas terminaron prevaleciendo y el marcador ya no se movió.
Con este resultado, Puntarenas y Sporting prolongan un inicio de campeonato muy similar. Ambos registran dos empates consecutivos, luego de igualar también 1-1 en la primera fecha, por lo que continúan en la búsqueda de su primer triunfo del Apertura 2026.
Recordemos que los porteños habían igualado a un gol contra Herediano el jueves de la semana pesada, pero perdieron el punto tras alineación indebida de Walter Cortés.