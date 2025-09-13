El Ministerio de Salud informó que la Municipalidad de Puntarenas ha incumplido su obligación legal de construir una planta de tratamiento de aguas residuales en el Mercado Municipal, pese a contar con instrucciones claras desde octubre de 2023. En febrero de 2024, la Sala Constitucional ordenó al alcalde, Randall Chavarría, coordinar las acciones necesarias para que la obra estuviera finalizada a más tardar el 15 de noviembre de 2025.

Sin embargo, entre junio y agosto de este año, la Municipalidad perdió cerca de dos meses debido a trámites mal gestionados, errores en los planos y devoluciones. A esto se suma que recientemente presentó un nuevo cronograma que retrasa la finalización hasta julio de 2026, incumpliendo lo dispuesto por el Ministerio y la Sala.

Este atraso no es menor: pone en riesgo la salud de la población y agrava la contaminación en Puntarenas. La falta de una planta adecuada afecta directamente la calidad del agua, el ambiente y las condiciones sanitarias del mercado, donde cientos de personas transitan diariamente.

Organizaciones locales han manifestado su preocupación ante la negligencia municipal y exigen acciones inmediatas. La ciudadanía espera respuestas claras y soluciones concretas para evitar que esta situación se prolongue aún más. El Ministerio asegura que utilizará todas las herramientas legales y administrativas necesarias para garantizar el cumplimiento de lo ordenado y que la ciudadanía reciba las soluciones que requiere.