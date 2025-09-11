En el estadio Miguel Ángel “Lito” Pérez, Puntarenas F.C logró se segunda victoria del torneo, tras ganar golear por 3 a 1 al Deportivo Saprissa en juego correspondiente a la jornada 7 del Apertura 2025.

Los “Tiburones del pacífico” no duraron mucho en irse al frente por medio de Wilber Rentería, quien desde el punto de penal puso el 1 a 0 al minuto 19, tras una falta de Esteban Alvarado a José Pablo Córdoba.

¡PUNTARENAS FC GOLPEA PRIMERO! 🟠



Wilber Rentería dice presente desde los 11 pasos. 💥 pic.twitter.com/ZGoHxLOZ6C — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) September 11, 2025

Saprissa pudo mantener el 1 a 0 hasta el final del primer tiempo, sin embargo, en la segunda etapa los morados siguieron confirmando su mal momento y Krisler Villalobos al 75, sacó un fuerte remate de media distancia, que fue imposible para Esteban Alvarado y cayó el 2 a 0.

¡GOLAZO DE KRISLER VILLALOBOS! 🦈💥



Saprissa la pasa mal en Puntarenas. ❌ pic.twitter.com/GiRBtxYUHd — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) September 11, 2025

Los morados intentaron reaccionar con David Guzmán, quien en un muy cobro de tiro libre, la puso imposible para Adonis Pineda para el descuento de 2 a 1 en el 80.

Saprissa corta distancia con GOLAZO DE DAVID GUZMÁN. 😈🔥 pic.twitter.com/FfurkfmOdT — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) September 11, 2025

Pero lo que parecía ser el revivir del “Monstruo”, rápidamente se convirtió en la lápida, ya que Alexis Cundumi, aprovechó un buen contragolpe porteño para liquidar con el 3 a 1 al 82.

Le duró poco la alegría al Saprissa…



Puntarenas 3-1 Saprissa. 🦈💥 pic.twitter.com/SwivdqWbJ9 — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) September 11, 2025

En la próxima jornada, Puntarenas irá a Pérez Zeledón y Saprissa recibirá Guadalupe.

Puntarenas F.C alineó con: Adonis Pineda (P), José Leiva, Andrey Mora, Nelson Andrade, Kenner Gutiérrez, Kliver Gómez, Jean Carlo Sánchez, Wilber Rentería, José Pablo Córdoba, Raheem Cole y Krisler Villalobos. DT: César Alpizar.

Saprissa formó con: Esteban Alvarado (P), Gerald Taylor, Ryan Bolaños, Kendall Waston, Pablo Arboine, Samir Taylor, Oscar Duarte, Mariano Torres, Gerson Torres, Marvin Loría y Orlando Sinclair.