En el estadio Miguel Ángel “Lito” Pérez, Puntarenas F.C logró se segunda victoria del torneo, tras ganar golear por 3 a 1 al Deportivo Saprissa en juego correspondiente a la jornada 7 del Apertura 2025.
Los “Tiburones del pacífico” no duraron mucho en irse al frente por medio de Wilber Rentería, quien desde el punto de penal puso el 1 a 0 al minuto 19, tras una falta de Esteban Alvarado a José Pablo Córdoba.
Saprissa pudo mantener el 1 a 0 hasta el final del primer tiempo, sin embargo, en la segunda etapa los morados siguieron confirmando su mal momento y Krisler Villalobos al 75, sacó un fuerte remate de media distancia, que fue imposible para Esteban Alvarado y cayó el 2 a 0.
Los morados intentaron reaccionar con David Guzmán, quien en un muy cobro de tiro libre, la puso imposible para Adonis Pineda para el descuento de 2 a 1 en el 80.
Pero lo que parecía ser el revivir del “Monstruo”, rápidamente se convirtió en la lápida, ya que Alexis Cundumi, aprovechó un buen contragolpe porteño para liquidar con el 3 a 1 al 82.
En la próxima jornada, Puntarenas irá a Pérez Zeledón y Saprissa recibirá Guadalupe.
Puntarenas F.C alineó con: Adonis Pineda (P), José Leiva, Andrey Mora, Nelson Andrade, Kenner Gutiérrez, Kliver Gómez, Jean Carlo Sánchez, Wilber Rentería, José Pablo Córdoba, Raheem Cole y Krisler Villalobos. DT: César Alpizar.
Saprissa formó con: Esteban Alvarado (P), Gerald Taylor, Ryan Bolaños, Kendall Waston, Pablo Arboine, Samir Taylor, Oscar Duarte, Mariano Torres, Gerson Torres, Marvin Loría y Orlando Sinclair.