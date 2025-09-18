Fue un empate con sabor a victoria. Sporting y Puntarenas FC jugaron en el estadio Ernesto Rohrmoser de Pavas y terminaron con marcador de 1 a 1, pero para los porteños fue tocar la gloria. Partimos que desde el minuto 22 salió expulsado el porteño Esteban Cruz y aún así los del club naranja aguantaron hasta el final.

La primera anotación fue obra del debutante Daniel López. El futbolista mexicano de 25 años y estatura de 1.79 metros tuvo su primer juego y se hizo presente en las redes, como lo anticipó en la previa. Se jugaban 73 minutos.

La paridad llegó por intermedio de José Pablo Córdoba, quien desde el punto de penal, los 11 pasos, anotó el 1 a 1 con el cronómetro en 81’.

Los de Pavas y Guadalupe empatan con 6 puntos en un total de nueve fechas. Sporting es noveno y los guadalupanos se ubican en la casilla décima.

Los locales salieron a la cancha de Pavas con Leonel Moreira, Giancarlo González, Douglas Sequeira, Ariel Soto, Josimar Méndez, Fabio Coronado, Yoserth Hernández, Carlos Pineda, Luis Díaz, Ariel Aráuz y Erick Torres.

Por su parte los visitantes formaron con Adonis Pineda, Amferny Arias, Andrey Mora, Alexis Cundumí, Kenner Gutiérrez, Derek Cordero, José Ignacio Gómez, Jean Carlos Sánchez, Wilber Rentería, Esteban Cruz y Raheem Cole.