La falsa localía de Puntarenas F.C ante Liga Deportiva Alajuelense por la jornada 4 del Apertura 2025, representó un gasto de varios millones de colones, que no son recuperados con la taquilla de este sábado ante los manudos.

Acorde a información que pudo confirmar Diario Extra, el puerto invirtió no menos de 3 millones de colones en la realización del juego en el Ernesto Rohrmoser de Pavas, entre alquiler del estadio , seguridad y más detalles. A esto, aún hay que sumarle el costo de trasladar al equipo desde Puntarenas, con la comida previo y post partido.

Inclusive, hasta las 5:30 pm, Puntarenas solo había vendido un total de 40 entradas.