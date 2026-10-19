Puntarenas golpea sobre el final y derrota a Escorpiones

Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

Con un Doryan Rodríguez inspirado, Puntarenas FC encontró el premio cuando el partido parecía encaminarse al empate y terminó imponiéndose 1-2 a Escorpiones en el estadio Ricardo Saprissa, en un duelo que tuvo goles tempraneros, un debut soñado y un final de infarto.

El conjunto porteño no necesitó ni un minuto para golpear. Apenas habían transcurrido 14 segundos cuando Doryan Rodríguez aprovechó la primera oportunidad para mandar el balón al fondo de las redes y colocar el 0-1. Un auténtico gol de camerino que obligó a Escorpiones a remar desde el arranque.

Los belemitas intentaron reaccionar y poco a poco comenzaron a encontrar espacios. Al minuto 10, Greivin Fonseca estuvo muy cerca de ampliar la ventaja porteña, pero su potente remate desde fuera del área terminó estrellándose contra el palo.

Escorpiones siguió insistiendo y la recompensa llegó al 15’. Ian Fernández, con apenas 17 años, tuvo un debut soñado en la Primera División. El joven tomó el balón, se inventó una gran jugada individual y definió para vencer al guardameta porteño y colocar el 1-1.

El empate cambió el trámite. Escorpiones tomó confianza, mientras Puntarenas buscaba volver a generar peligro, aunque el marcador ya no se movería durante buena parte del compromiso.

El panorama se complicó para los locales al minuto 42, cuando Danilo Pimpinati vio la tarjeta roja y dejó a su equipo con un hombre menos. La expulsión obligó a los belemitas a replegarse y permitió que Puntarenas se volcara con mayor decisión sobre el ataque.

Con superioridad numérica, los porteños comenzaron a empujar en busca del gol que les devolviera la ventaja. Escorpiones resistía como podía, intentando cerrar los espacios y aferrarse a un punto que parecía cada vez más valioso.

Pero Puntarenas no dejó de insistir y encontró la recompensa en el tramo final. Al 87’, Doryan Rodríguez apareció nuevamente para convertirse en el héroe de la noche. El atacante marcó su doblete y puso el definitivo 1-2, desatando la celebración porteña.

Escorpiones buscó una última reacción, pero ya no hubo tiempo para más. Puntarenas se llevó tres puntos de oro gracias a un gol sobre el cierre y se mantiene en el séptimo lugar con 15 unidades.

Para Escorpiones, la derrota significa quedarse en el penúltimo puesto con 10 puntos, apenas uno por encima de Pérez Zeledón, que ocupa el último lugar con nueve.