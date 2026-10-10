Puntarenas FC amarga el regreso de Óscar Ramírez a la Liga

Fecha de publicación: 10 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 10 de octubre de 2026

El Puntarenas FC rescató un empate en su casa al filo del partido y arruinaron el regreso al banquillo de Óscar Ramírez con Liga Deportiva Alajuelense.

Los locales tuvieron la primera ocasión de peligro al 18’ por medio de Kliver Gómez, quien ingresó al área y sacó un remate que fue desviado por el portero Washington Ortega.

Poco a poco, los manudos fueron dominando las acciones y fue hasta el 42’ cuando Ronaldo Cisneros recibió un balón en medio de los defensas porteños y, con un disparo a ras de cancha, abrió el marcador.

En el segundo tiempo, el juego fue detenido por hora y media debido a la fuerte lluvia que se registró en la zona.

Una vez que se reanudó el partido, las acciones fueron mesuradas por la cantidad de agua que cayó en el césped y que no permitió un desarrollo óptimo de las acciones.

Cuando todo parecía que los tres puntos se iban para Alajuela, apareció Dariel Castrillo para firmar el 1-1 definitivo.

El futbolista chuchequero recibió un pase filtrado entre la zaga liguista, quedó cara a cara con Ortega y su tiro fue imposible de detener.

Al final, el debut del “Machillo” Ramírez se ve opacado con un empate que se veía lejano por lo visto en cancha.