Puntarenas FC aclara situación del “Lito” Pérez y su permiso

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

Ante las dudas que surgieron sobre el uso del estadio Miguel “Lito” Pérez, el Puntarenas FC ratificó dicha sede para el juego contra Inter San Carlos.

Días atrás, se realizó un proceso de revisión de permisos por parte del Ministerio de Salud, los cuales se llevaron sin contratiempos.

“Es importante aclarar que el estadio nunca tuvo una orden de cierre ni una disposición similar. El proceso que se llevó a cabo correspondió específicamente a la renovación del permiso sanitario de funcionamiento, trámite a cargo de la Municipalidad de Puntarenas que se desarrolló con toda normalidad”, informó el club mediante un comunicado.

Con esto, la sede del compromiso ante los norteños se mantiene para este 24 de octubre a las 6:00 p.m. en la “Olla Mágica”.

Los chuchequeros entrenan con normalidad en su estadio. Foto: Prensa PFC

Semanas atrás, el alcalde Randall Chavarría confirmó que procederán a las remodelaciones de las graderías este, oeste y norte del estadio.

La idea del ayuntamiento es que el próximo año puedan intervenir la gradería sur para tener todas en plenitud de condiciones.