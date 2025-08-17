En el estadio Ernesto Rohrmoser de Pavas, la jornada 4 del Apertura 25, continuó con el partido entre Puntarenas FC y Liga Deportiva Alajuelense, con resultado final de 0 a 0, a pesar de que el segundo tiempo fue un carrusel de emociones.

El partido fue de media – baja calidad en la primera parte, donde ambos equipos no se encontraron en la siempre complicada cancha sintética del inmueble de Pavas, y la acción más cercana a generar algún peligro, fue una acción entre Alexis Gamboa y Raheem Cole, donde el porteño pedía penal, sin embargo, la situación fue bien vista por el árbitro Pablo Camacho y dejó continuar la acción.

¿Era penal para Puntarenas? 👀



El contacto entre Alexis Gamboa y Raheem Cole pic.twitter.com/c8I1TIzHlo — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) August 17, 2025

Pero la dinámica del partido cambió en la segunda parte y tanto porteños como manudos lograron más acciones de peligro. Primero fue la Liga en los pies de Creichel Pérez, quien sacó fuerte remate que encontró las manos de Adonis Pineda para decir que no.

Luego, fue el turno de Puntarenas, tras una corrida de Nelson Andrade, quien llegó desde la banca para meterle vértigo al partido, metió el centro rasante y el colombiano, Wilber Rentería sacó el balón del estadio, cuando era más fácil hacerlo que botarlo.

¡LA QUE SE COMIÓ RENTERÍA! 😳 pic.twitter.com/womHHytxCl — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) August 17, 2025

El partido continuó con buen nivel y otra vez, Adonis Pineda cuando ya se jugaban 75 minutos, sacó su mano derecha a un remate a quemarropa de Doryan Rodríguez, que se quedó son las ganas de celebrar.

¡Tapadon de Adonis Pineda! 🧤 pic.twitter.com/xh6ySCct4u — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) August 17, 2025

Sin embargo ahí no terminó el show de Adonis Pineda, al 86, Santiago Van Der Putten se elevó por todo lo alto para sacar un remate de cabeza, pero apareció la mano del portero porteño para ahogar el grito de gol de los manudos.

Al final, el cero a cero prevaleció y fue un punto para cada equipo.

Puntarenas FC alineó con: Adonis Pineda (P), José Leiva, Hiram Múñoz, Kliver Gómez, Kenner Gutiérrez, Andrey Mora, Daniel Colindres, Wilber Rentería, José Pablo Córdoba, Raheem Cole, Krisler Villalobos. DT: César Alpizar.

Alajuelense puso este 11: Washington Ortega (P), Fernando Piñar, Santiago Van Der Putten, Alexis Gamboa, Ronald Matarrita, Celso Borges, Alejandro Bran, Aaron Suárez, Kenyel Mitchell, Creichel Pérez, Alberto Toril. DT: Oscar Ramírez