En el Puntarenas F.C, están confiados de que en las próximas horas se confirme que el próximo 16 de agosto en el juego ante Alajuelense por la jornada 4 del Apertura 2025, el partido sea con público en el Miguel Ángel “Lito” Pérez.

El presidente porteño, Héctor Trejos, indicó en entrevista con Diario Extra, que este martes se reunieron con la ministra de salud, Mary Munive, donde lograron ponerse de acuerdo, de que el ingeniero del ministerio se reuniera con su homólogo estructural que está haciendo el estudio para el plan remedial de la “Olla mágica”, que será pagada del propio bolsillo de la dirigencia del Puntarenas F.C.

“Yo esperaría estar jugando con público. Ese es mi positivismo al respecto, existe una apertura muy importante, debo agradecerle a la señora ministra y la apertura del ingeniero del ministerio de salud para conversar del tema y obviamente sentirse satisfecho”, comentó Trejos.

La cantidad de público que espera recibir Puntarenas F.C para el juego ante la Liga será de 2150 aficionados, siempre bajo un aforo reducido pero ya pudiendo utilizar su localía, la cual no tiene desde el pasado 15 de abril, cuando disputaron el juego ante Saprissa.