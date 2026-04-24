Punta Leona se opone a cambios en ley que permitirían enjaular lapas

El Punta Leona Beach Club and Nature Resort manifestó su oposición a una iniciativa que busca modificar la Ley de Conservación de Vida Silvestre y permitir el cautiverio de aves como loras, pericos y lapas.

La organización advierte que esta medida podría poner en peligro los avances logrados durante décadas en la protección de la lapa roja en el Pacífico Central.

Desde 1994, el complejo turístico impulsa un programa de conservación liderado por el científico Christopher Vaughan, profesor de la University of Wisconsin-Madison y cofundador de la primera maestría en Manejo de Vida Silvestre en América Latina en la Universidad Nacional.

Este esfuerzo se ha enfocado en la recuperación de la lapa roja en su entorno natural, mediante investigación, protección de nidos y reforestación de su hábitat.

Lapas en Punta Leona. Foto: cortesía.

El proyecto, con más de 30 años de ejecución, también incluye educación ambiental en al menos 95 centros educativos, así como la distribución de materiales didácticos para promover la conservación de la especie. Además, desde 2016 se han incorporado herramientas tecnológicas como cámaras en nidos artificiales que permiten observar en tiempo real la reproducción de estas aves.

Agentes encontraron 2 pericos y una lora en la vivienda. Foto: OIJ.

“Como parte de nuestro Turismo con enfoque Regenerativo desde el 2016, en Punta Leona hemos colocado cámaras de video en varios de los nidos artificiales para que el público local, nacional e internacional pueda observar la reproducción de la lapa roja”, explicó Boris Gordienko, presidente de la organización.

Lapas en Punta Leona. Foto: cortesía.

Gracias a estas acciones y a alianzas con entidades como el Ministerio de Educación Pública, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y el Instituto Nacional de Seguros, la población de lapas rojas silvestres en el Pacífico Central se ha cuadruplicado en las últimas 3 décadas, evitando su desaparición.

Actualmente, se estima que existen alrededor de 800 ejemplares en esta región, de los cuales unos 70 habitan en Punta Leona. Solo en la última década, el programa ha logrado que aproximadamente 18 aves jóvenes por año logren volar desde nidos naturales y artificiales, contribuyendo a la expansión de la especie.

Foto: cortesía.

No obstante, la propuesta impulsada por el Ministerio de Ambiente y Energía para actualizar el reglamento de la ley ha generado preocupación. Según Punta Leona, permitir el cautiverio podría reactivar prácticas ilegales del pasado, como el robo de pichones para su comercialización.

“Durante muchos años estuvimos muy conscientes del impacto de los laperos sobre la población de la lapa roja, pues robaban pichones de los nidos y los vendían en un mercado negro de tráfico ilegal de vida silvestre”, advirtió Vaughan.

Lapas en Punta Leona. Foto: cortesía.

Además, especialistas señalan que el cautiverio puede provocar hasta 13 enfermedades en estas aves debido a condiciones como el hacinamiento o el contacto con otras especies. Esto no solo afectaría a los ejemplares en cautiverio, sino también a las poblaciones silvestres en caso de liberación o escape.

Otro de los riesgos es la falta de adaptación de las aves criadas fuera de su entorno natural, ya que no desarrollan habilidades esenciales para sobrevivir, como alimentarse, evitar depredadores o interactuar con otros individuos de su especie.

Dr. Christopher Vaughan.

Ante este panorama, Punta Leona hizo un llamado a las autoridades y a la ciudadanía a proteger los avances alcanzados en conservación y a mantener el enfoque en la vida silvestre en libertad.

“Por todas estas razones desde Punta Leona exhortamos a las autoridades nacionales y a la sociedad civil a abrazar con determinación el lema que hemos forjado con nuestra trayectoria: ‘Lapas sí, pero en libertad’”, concluyó la organización.

Esto dice MINAE

El Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) rechazó que las modificaciones propuestas al Reglamento de la Ley de Vida Silvestre permitan mantener en cautiverio a lapas o loras nativas del país. La institución aclaró que los cambios están dirigidos a regular situaciones específicas ya existentes y no implican una apertura general para la tenencia de estas especies.

Según explicó el ministerio, la iniciativa aplica únicamente a personas que, antes del año 2017, adquirieron de forma legal aves exóticas o híbridos del género Ara, ya sea mediante importación o en establecimientos autorizados.

En estos casos, los propietarios podrán registrar formalmente a los animales si demuestran su origen legal, dentro de un plazo de 6 meses y bajo inspecciones que garanticen su bienestar. Además, se mantiene la prohibición de reproducción, con el objetivo de evitar efectos negativos en la conservación de la fauna silvestre.