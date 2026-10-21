Punta Leona instala nuevos nidos para proteger a las lapas rojas 

Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
Punta Leona incorporó tres nuevos nidos artificiales a su programa de conservación de la lapa roja, con lo que alcanza un total de 11 estructuras para esta temporada de cortejo y anidación, que comenzó este mes de octubre en el Pacífico Central.
Los nidos cuentan con cámaras internas que permiten observar el comportamiento de las aves y dar seguimiento a las distintas etapas de reproducción, desde el cortejo hasta la puesta de huevos, la incubación y el nacimiento de los pichones. Los primeros huevos y nacimientos se esperan entre diciembre de 2026 y enero de 2027.
El monitoreo busca recopilar información sobre la cantidad de huevos, la supervivencia de los pichones y el desarrollo de las crías, sin mantener a las aves en cautiverio ni interferir en su comportamiento natural. Las personas interesadas pueden observar parte del proceso en vivo mediante el sitio web lapasrojaspuntaleona.com.
El programa de conservación comenzó hace 36 años e incluyó acciones para recuperar el hábitat de la lapa roja, como la reforestación con especies nativas y la instalación de nidos artificiales. Según Christopher Vaughan, biólogo y coordinador del proyecto, algunos antiguos cazadores furtivos, conocidos como “laperos”, ahora participan en la construcción de estas estructuras.
Los nidos se colocan en árboles de entre 15 y 20 metros de altura, miden un metro de alto y 50 centímetros de diámetro, y están fabricados con fibra de vidrio. En su interior se coloca un sustrato de trozos de madera para favorecer la anidación.
De acuerdo con los datos del programa, a principios de la década de 1990 se contabilizaban cerca de 215 lapas rojas en la zona, mientras que los monitoreos actuales se acercan a los 800 ejemplares. Su presencia también se registra en comunidades como Esparza, Orotina, San Mateo, Acosta, La Cangreja y Parrita.
El período de anidación se extiende hasta junio. El seguimiento de los nidos permitirá conocer más sobre el desarrollo de los pichones y los resultados de las acciones de conservación de esta especie.