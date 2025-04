No cabe duda que Puntarenas FC vive uno de sus mejores torneos en los últimos años. Los chuchequeros se encuentran en como líderes del Torneo de Clausura 2025 y están a nada de clasificarse a semifinales.

Pero el Puerto quiere más, tiene hambre de gloria y buscará el cetro a como dé lugar. Así lo confirmó el técnico porteño César Alpízar en entrevista en Tiempo Extra Radio, por Extra Radio 92.3 F.M.

“Conforme vamos avanzando, se van despertando sueños . Obviamente que estamos en primer lugar y es inevitable no pensar en ser campeones nacionales “.

El DT porteño se imagina cerrando la Gran Final en el Estadio “Lito” Pérez, pero primero tendrá que cerrar la etapa regular como líder.

“Sería mediocre de mi parte, estando en primer lugar y estar haciendo las cosas como las estamos haciendo, no pensar en eso. Ahora, hay que manejarlo de una forma muy adecuada, muy equilibrada, desde la parte emocional, que no nos haga creernos más de lo que somos, que no somos mejores que todos”.