En un partido muy discreto en zona ofensiva, el Pumas con Keylor Navas como titular en la portería, no pudo ganarle al Puebla y terminaron empatando a cero en juego de la jornada 6 de la Liga MX.

El equipo donde juega Keylor, tuvo un primer tiempo bueno, pero nunca pudo concretar opciones y sus remates fueron siempre desviados. Mientras que Puebla, a pesar de llegar poco, en tres ocasiones en concreto, pusieron a Navas en prueba máxima, sacando el tico la tarea para sostener el cero.

Pumas, tras este resultado, sigue fuera de zona de clasificación, con solamente 6 puntos tras 6 juegos disputados, donde con Keylor, siguen invictos.