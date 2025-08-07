Aunque parezca increíble y hasta cierta parte, insólito, el Pumas de México, donde juega el portero costarricense, Keylor Navas, parece que no leyó completo el reglamento de la Leagues Cup, en el departamento de sanciones por tarjeta roja, donde había un artículo especial.

El reglamento señala, que si un equipo considera injusta la expulsión de algún jugador, se puede hacer un reclamo ante la organización donde se discutirá si se mantiene o no la tarjeta roja. El Inter Miami presentó la apelación y lograron habilitar al defensor Maximiliano Falcón, quien fue expulsado ante Necaxa.

“El Comité determinó, basado en el capítulo 13 del reglamento de la Leagues Cup, rescindir la tarjeta roja. El Fair Play en la mesa hizo justicia”, indicó el propio Inter Miami.

Pero mientras esto pasó en Miami, en Pumas parece que no se dieron cuenta de esta situación e intentar habilitar a Keylor Navas, quien fue expulsado por el árbitro tico Keylor Herrera, tras una entrada a un delantero de Atlante United el sábado anterior.

“Nos sorprendió muchísimo, la verdad es que nos enteramos y no sabía que se podían quitar las tarjetas rojas. Más allá de eso, a veces es hasta un poco frustrante que se puedan cambiar reglas que no son habituales en el mundo del fútbol. Nos sorprende muchísimo, pero bueno, es parte de lo que hay que adaptarnos a que pasen estas situaciones en este tipo de torneos”, comentó Efraín Juárez, técnico de Pumas.

El juego entre Inter Miami y Pumas de anoche lo ganaron los los estadounidenses por marcador 3 a 1.