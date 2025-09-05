El equipo Pumas de México, en el cual ataja el portero costarricense Keylor Navas, dedicó un mensaje especial a nuestro Halcón, horas antes del juego ante Nicaragua.

Por medio de sus redes sociales indicó “el día de hoy queremos desearle mucho éxito a nuestro capitán Keylor Navas, en su partido de eliminatorias rumbo al Mundial 2026

¡Con garra, Capi!”

El guardameta acaba de llegar a la escuadra azteca y ha causado sensación.

El choque es a las 8 de la noche en el estadio nacional de Managua, Nicaragua.

Desde las 7 p.m. tendremos toda la previa por medio de Extra TV en el programa Acción 360. Estarán nuestros comentaristas Pablo Gabas y Roy Myers.