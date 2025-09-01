Con un gol del galés Aaron Ramsey en tiempo de compensación, los Pumas de Keylor Navas vencieron 1-0 al Atlas este domingo en partido de la séptima fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano jugado en el estadio Olímpico Universitario. Ramsey comenzó el partido en el banco de suplentes y entró al campo al minuto 74 como relevo del panameño Adalberto Carrasquilla.

El mediocampista galés marcó su primer gol en México con un remate dentro del área chica tras el cobro de un tiro de esquina por derecha. Recordemos que se habla de una maldición de que cuando Ramsey anota muere un famoso. Sus goles han coincidido con los fallecimientos de Osama Bin Laden, Whitney Houston y Steve Jobs, entre otros.

En medio de un aguacero, los Pumas lograron su segunda victoria y llegaron a 9 puntos. El Atlas se quedó con 5 unidades al sufrir su cuarta derrota.