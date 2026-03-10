Puma se recupera tras atropello y será liberado muy pronto

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Dichosamente, los cuidados y el esfuerzo de los veterinarios dieron sus frutos. Un puma de gran tamaño que fue rescatado tras sufrir un atropello en La Fortuna de San Carlos será nuevamente liberado tras recuperarse paulatinamente de los golpes.

Según los expertos veterinarios que lo atendieron, el animal tuvo que ser sedado, pero se encuentra estable. Sin embargo, presenta lesiones en su pata izquierda y en la barbilla, además de signos de aturdimiento.

Imágenes de Edgar Chinchilla y de la Clínica Dr. Vargas.

Adicionalmente, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) realizó las coordinaciones respectivas para reincorporar al puma a su hábitat natural lo más pronto posible.

El felino es un macho, en etapa adulta, con un peso de 48 kilos y un posible trauma en su cráneo producto del incidente en carretera.

El animal fue tratado en la Clínica Veterinaria Dr. González ubicada en Ciudad Quesada, por el médico veterinario Christian González Vargas.

Imágenes de Edgar Chinchilla y de la Clínica Dr. Vargas.

Imágenes de Edgar Chinchilla y de la Clínica Dr. Vargas.