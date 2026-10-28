Pulpería era utilizada como mampara para venta de drogas

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

Una pulpería en la comunidad de La Trinidad en San Gabriel de Aserrí fue allanada por la Policía de Control de Drogas (PCD), ya que era utilizada como mampara para la venta de drogas.

De acuerdo con las autoridades, se ejecutaron dos allanamientos donde detuvieron a tres personas sospechosas del ilegal negocio, las cuales fueron identificadas como:

Una mujer de apellido Watler con antecedentes por venta de droga.

Un hombre de apellido Murcia, con expediente por falsificación de moneda y otros valores y, en cinco ocasiones, por tenencia de drogas.

Un hombre de apellido Jiménez, pasado en cinco oportunidades por tenencia y transporte de drogas.

Además de las detenciones, los agentes antidrogas decomisaron:

Crack: 60 dosis.

Cocaína: 04 dosis.

Marihuana: 07 dosis.

Implementos para la preparación y dosificación de drogas.

Colones: 96.000.

Dólares: 20.

La pulperia se ubicaba diagonal a la escuela local, por lo que vecinos de la zona se sentían alarmados por la presencia de adictos, el consumo de drogas y los robos y hurtos que se generaron en el lugar.

Segun indicaron las autoridades, los detenidos fueron remitidos al Ministerio Público, donde les impusieron seis meses de prisión preventiva.