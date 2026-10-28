Pulpería era utilizada como mampara para venta de drogas

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Una pulpería en la comunidad de La Trinidad en San Gabriel de Aserrí fue allanada por la Policía de Control de Drogas (PCD), ya que era utilizada como mampara para la venta de drogas.
De acuerdo con las autoridades, se ejecutaron dos allanamientos donde detuvieron a tres personas sospechosas del ilegal negocio, las cuales fueron identificadas como:
Además de las detenciones, los agentes antidrogas decomisaron:
La pulperia se ubicaba diagonal a la escuela local, por lo que vecinos de la zona se sentían alarmados por la presencia de adictos, el consumo de drogas y los robos y hurtos que se generaron en el lugar.
Segun indicaron las autoridades, los detenidos fueron remitidos al Ministerio Público, donde les impusieron seis meses de prisión preventiva.