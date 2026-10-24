Puerto sorprende, vence a Inter y se acerca a zona de clasificación

Fecha de publicación: 24 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 24 de octubre de 2026

Puntarenas hizo valer su localía y protagonizó una remontada que le permite meterse de lleno en la pelea por la clasificación. Los porteños vencieron 3-1 al Inter San Carlos, luego de darle vuelta al marcador en una segunda parte donde fueron contundentes.

Los sancarleños golpearon primero al 31’, cuando Erick “Cubo” Torres apareció para definir con calidad y poner el 0-1 en el marcador.

Puntarenas no bajó los brazos y salió con otra cara tras el descanso. La reacción porteña llegó al 72’, cuando Kevin Cabezas encontró el camino del empate para devolverle la ilusión a su equipo.

Y apenas tres minutos después, al 75’, Wilson Hernández completó la remontada con el 2-1, desatando la celebración de la afición local.

Inter San Carlos intentó reaccionar, pero los porteños terminaron de sentenciar el partido al 90’, gracias a Pablo Álvarez, quien puso el definitivo 3-1.

Con este resultado, Puntarenas iguala a Inter San Carlos en la tabla de posiciones y mete presión en la lucha por los puestos de clasificación. La pelea por avanzar a la siguiente fase se pone cada vez más apretada cuando el torneo entra en su recta final.