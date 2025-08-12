Ya es definitivo, Puntarenas F.C. no jugará este fin de semana en su estadio Miguel “Lito” Pérez, su popular “Olla Mágica”.

Por medio de sus redes el cuadro porteño indicó que el juego por la Fecha 4 , del Torneo Apertura 2025 será en el estadio Ernesto Rohrmoser de Pavas, sede del equipo Sporting, a las 6 de la tarde.

Ya tienen los boletos a la venta. La entrada para sombra sale en 18.000 clones y la de sol en 15 mil colones.

Hay una oferta de que el socio tiene opción de transporte ida y vuelta por 5 mil colones.

Si los boletos se compran en Promainsay Minimarket de Servicentro La China se brinda transporte gratis.

También puede encontrar los boletos en www.ticketshow.cr.

Los porteños han venido enfrentando adversidades por las condiciones de infraestructura del “Lito” Pérez. El equipo naranja se ubica en la octava posición.