La clausura del Estadio Miguel Ángel “Lito” Pérez sigue pasando factura al bolsillo de Puntarenas F.C., ya que al trasladarse a Pavas para jugar un partido como local en el Estadio Ernesto Rohrmoser, le genera grandes pérdidas millonarias a los porteños.

“Para llevar un partido a Rohrmoser nos cuesta arriba de los cinco millones de colones en términos generales”, aseguró Héctor Trejos, presidente de Puntarenas, a Tiempo Extra Radio, programa que se transmite de lunes a viernes por la 92.3 F.M. de Extra Radio y también por Extra TV, de 12 mediodía a 2 p.m.

Para reducir costos, el cuadro puntarenense incluso dejó parte de sus materiales en Pavas, ya que con eso pueden ahorrar un poco de gastos.

“Nosotros habíamos tenido partido contra San Carlos, entonces decidimos dejar algunas cosas allá, como el panel de prensa, previniendo que todavía no pudiéramos jugar en el ‘Lito’ Pérez. Dejamos muchas cosas en el estadio de Sporting, y agradecemos a los compañeros que nos permitieron dejarlas ahí”, dijo Trejos. La fe del presidente chuchequero es volver lo antes posible a la cuidad porteña, y cree que será en el próximo partido de Puntarenas FC, cuando reciba a Escorpiones por el Torneo de Copa.

“Esperemos que ya tengamos el visto del Ministerio de Salud para tener público, y si no, pues para el próximo partido de Liga Promérica, esperando tenerlo con público”, expresó Héctor.

Puntarenas se alista para recibir esta tarde a Alajuelense en Pavas a partir de las 6 p.m.



Jornada 4

Hoy

Puntarenas – Alajuelense

• Estadio E. Rohrmoser. 6:00 p.m.

Herediano – Pérez Zeledón

• Estadio Carlos Alvarado. 8:00 p.m.

Mañana

Liberia – Saprissa

• Estadio Edgardo Baltodano. 3 p.m.

Guadalupe – Cartaginés

• Estadio: “Colleya” Fonseca. 6 p.m.