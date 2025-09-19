La desesperación de 13 cámaras empresariales costarricenses no es caprichosa: es el grito de auxilio de un país que ve cómo la burocracia estatal paraliza su competitividad. El llamado urgente a la Contraloría General de la República para agilizar la licitación de Puerto Caldera trasciende los intereses gremiales; es una necesidad nacional que no admite más dilaciones y que refleja la frustración acumulada de años de postergaciones.

Con apenas 11 meses para el vencimiento de la concesión actual y ya en la quinta versión del cartel licitatorio, Costa Rica enfrenta un escenario alarmante que amenaza su posición estratégica en el comercio internacional. Cada día de retraso en la modernización portuaria significa sobrecostos para las empresas, productos más caros para los consumidores y pérdida de competitividad en mercados internacionales cruciales como Asia Pacífico, la costa oeste de Estados Unidos y Sudamérica.

La situación se vuelve más crítica cuando consideramos que las apelaciones y recursos presentados, aunque legítimos dentro del marco jurídico, han convertido un proceso ya de por sí complejo en un laberinto burocrático sin aparente salida.

El Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico debe realizar nuevas modificaciones tras cada objeción, creando un ciclo vicioso que podría volverse “interminable”.

El sector empresarial no pide privilegios ni trato especial; pide eficiencia y visión de país. Cuando más del 75% de nuestra economía depende del comercio internacional, mantener un puerto congestionado y sobreocupado es una irresponsabilidad colectiva que trasciende gobiernos y administraciones. Los problemas de Caldera no solo afectan a las grandes exportadoras: impactan directamente a las PYMES, encarecen los granos básicos, los materiales de construcción, los agroquímicos y hasta los vehículos que necesita el país para funcionar.

Esta crisis portuaria es símbolo de un mal endémico: la lentitud estatal en obra pública que convierte proyectos estratégicos en calvarios administrativos. Costa Rica no puede seguir siendo víctima de un sistema que, en nombre del rigor técnico, sacrifica la eficiencia y el interés nacional.

Si bien el marco jurídico garantiza el derecho a objeciones y apelaciones, también debe garantizar el interés superior de la nación y la continuidad de servicios esenciales.

Cuando al sector privado le va bien, se generan empleos de calidad, se dinamiza la economía local, se fortalece la recaudación fiscal y se crean oportunidades para miles de familias costarricenses.