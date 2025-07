La polémica se encendió al finalizar la premiación de lo mejor de la Unafut a la temporada 24-25, ya que Puntarenas mostró su molestia en redes sociales por el premio a mejor entrenador del Clausura 2025 para Jafet Soto. Ante esto, Héctor Trejos, presidente del cuadro porteño, explicó el posteo del club.

“Si a mí me ponen a competir para que votemos por la mejor bandera que está en los estadios, entonces probablemente la afición de Saprissa o la afición de la Liga, obviamente ganarán, el puerto no ganará. Estamos escogiendo al mejor”.

El mandatario porteño cree que la votación del público afectó, esto porque los equipos tradicionales tienen más afición.

“Hay que preguntarse cómo lo estamos escogiendo, y en ese proceso, si involucramos la afición, ahí ya nos vamos por un tema de subjetividad. Hay una posibilidad de mejora de efectivamente poner un grupo de personas que diga quién es el mejor”.

Más allá del premio que su presidente alega, a César Alpízar no le quita el sueño el no haber ganado el galardón. Sin embargo, agradece el apoyo que recibió de la afición no solo de Puntarenas, sino de todos los equipos el general.

“Más allá de si creer o no, creo que ya el premio está dado, me quedo con la parte más importante que fue el apoyo de la gente, el apoyo de la afición de los aficionados del PFC, pero no solo los del PFC. Me llenó muchísimo saber que hubo aficionados de otros clubes, Saprissa, Liga, Cartago, los mismos heredianos en las diferentes páginas. Eso a uno lo motiva”.