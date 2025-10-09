Los puentes peatonales tienen como objetivo garantizar la seguridad de los costarricenses al cruzar las calles más transitadas del país, sin embargo, debido a un abandono de las autoridades, se han convertido en un riesgo latente cada vez que se utilizan.

Así lo relataron los usuarios de las estructuras ubicadas frente al Parque La Sabana y el Hospital México, los cuales demuestran la falta de inversión en dar mantenimiento.

Los ascensores de La Sabana son utilizados como basureros.



Las deficiencias en la infraestructura, gradas dañadas, e incluso robos a los ascensores de la ley 7.600 han sido estudiadas por expertos, como el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) de la Universidad de Costa Rica.

“Entre las deficiencias que encontramos está la caída de concreto de los peldaños, donde además se notaba el acero de refuerzo, en algunos casos oxidado. También encontramos elementos agrietados, con grietas que se consideran estructurales, tanto en los descansos de las escaleras como en la superestructura del puente, que es de tipo cajón”, especificó Julián Trejos, coordinador de la Unidad de Puentes.

Por su parte, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) relató a Diario Extra la necesidad de que la seguridad se le garantice a los peatones que utilizan el puente, no solo en temas de transitabilidad, si no además relacionado a asaltos y daños físicos.

“Los puentes pueden ser tomados por algun tipo de gente que puede estar cobrando peaje o asaltando, y eso no ayuda a la seguridad vial, porque estos puentes lo que buscan es seguridad para poder cruzar y evitar un accidente de tránsito; pero si yo subo por mi puente peatonal y voy a tener inseguridad por temas de otro tipo, no se cuida a la persona”, relató Guillermo Carazo, director ejecutivo del CFIA.

Este medio intentó conocer la posición del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) con respecto a las labores de mantenimiento, ya que incluso algunos tienen piezas robadas y problemas de indigencia.

La cartera destacó que esa labor corresponde al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), quienes al cierre de edición no dieron respuesta.

Peatones opinan

Judas Alvarado “Algunos ya están fallando, y uno no se siente como muy seguro cuando los utiliza, a mi parecer hace falta que lo pinten, y pues que pongan más visibilidad, como están no están muy buenos, uno se siente en peligro”.

Enid Alvarado “Para mí están fatal, tanto para uno como para un adulto mayor. Aquí no hay como agarrarse bien, están deteriorados, les falta visibilidad, la señalización, e incluso al bajarse hay zanjas”.