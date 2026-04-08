Pese a las inversiones realizadas por el gobierno, actualmente los puentes del país representan un “riesgo” y cuentan con una calidad “pobre” en su estado e infraestructura.

Así lo revela el Reporte de Infraestructura 2026, realizado por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), junto con expertos de la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Instituto Tecnológico (TEC).

Ingeniero Marcial Rivera – Jefe de Investigación y Análisis CFIA.

Según los expertos, en la infraestructura actual se encontraron fallas relacionadas con el deterioro de los puentes, donde se encontró que “la condición y capacidad actual son motivo de preocupación, con un riesgo latente de falla”.

El análisis, que contempló un total de 1.772 puentes, analizó el estado actual de las estructuras en rutas nacionales, secundarias y terciarias del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).