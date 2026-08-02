A partir de este lunes 3 de agosto, se prevé el inicio de los trabajos de construcción del nuevo puente sobre el río Tures, lo que provocará el cierre total del paso por este sector.
La Municipalidad de Santo Domingo emitió este aviso con carácter preventivo para que la ciudadanía pueda planificar sus desplazamientos, a pesar de que aún se encuentra a la espera de la comunicación oficial por parte del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI).
Para los conductores que transitan por la zona, se ha establecido una ruta alterna que permitirá la circulación mientras duren las obras:
De acuerdo con la propuesta del Consejo de Transporte Público (CTP), las rutas de autobuses también sufrirán modificaciones en sus recorridos habituales:
La Municipalidad reiteró que, aunque la ejecución de la obra y la información oficial sobre el cierre competen directamente al CONAVI, la institución local compartirá cualquier actualización de forma inmediata una vez recibida la notificación formal.
Asimismo, insta a la población a tomar las previsiones del caso para evitar contratiempos en sus traslados diarios.