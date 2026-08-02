A partir de este lunes 3 de agosto, se prevé el inicio de los trabajos de construcción del nuevo puente sobre el río Tures, lo que provocará el cierre total del paso por este sector.

La Municipalidad de Santo Domingo emitió este aviso con carácter preventivo para que la ciudadanía pueda planificar sus desplazamientos, a pesar de que aún se encuentra a la espera de la comunicación oficial por parte del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI).

Rutas alternas para vehículos particulares

Para los conductores que transitan por la zona, se ha establecido una ruta alterna que permitirá la circulación mientras duren las obras:

Punto de inicio: Auto Mercado.

Auto Mercado. Recorrido: Calle Don Pedro hacia la Ruta Nacional 112, pasando por el Servicentro El Labrador.

Calle Don Pedro hacia la Ruta Nacional 112, pasando por el Servicentro El Labrador. Conexión: Calle Salomón Hernández hacia Calle Quebradas (sentido San Isidro).

Calle Salomón Hernández hacia Calle Quebradas (sentido San Isidro). Finalización: Calle Emilia para reincorporarse finalmente a la Ruta Nacional 116.

Modificaciones en el transporte público

De acuerdo con la propuesta del Consejo de Transporte Público (CTP), las rutas de autobuses también sufrirán modificaciones en sus recorridos habituales:

Ramal Barrio Lourdes – Quebradas – Santo Domingo – Tibás – San José: Se desviará por Calle Don Pedro, Ruta 112 y Calle Salomón Hernández para luego retomar su camino hacia Quebradas.

Se desviará por Calle Don Pedro, Ruta 112 y Calle Salomón Hernández para luego retomar su camino hacia Quebradas. Ramal Santo Domingo – Santo Tomás – Los Ángeles – San Miguel – San Luis: Utilizará el mismo desvío inicial y continuará por Calle Emilia hasta reincorporarse a su ruta normal hacia San Luis y San Miguel.

La Municipalidad reiteró que, aunque la ejecución de la obra y la información oficial sobre el cierre competen directamente al CONAVI, la institución local compartirá cualquier actualización de forma inmediata una vez recibida la notificación formal.

Asimismo, insta a la población a tomar las previsiones del caso para evitar contratiempos en sus traslados diarios.