La caída del puente en la comunidad de Las Pozas de Nicoya en Guanacaste mantiene en alerta a decenas de estudiantes y vecinos de la zona.

Estos ahora deben atravesar el río a pie para llegar a la escuela, al colegio o incluso para asistir a citas médicas en el hospital La Anexión.

“Este puente es de suma importancia para estudiantes, gente que trabaja y el bus que va para San José a las 3 de la madrugada. Gracias a Dios no pasó absolutamente nada, solo el puente. La falla de este puente ya ha sido reportada a las personas autorizadas y lo único que veo es negligencia, hasta lo que está sucediendo en este momento. Por ahí pasan los niños de escuela y es un peligro”, indicó un vecino de la zona.

Las comunidades más afectadas son: San Vicente, Las Pozas y Santa Bárbara, además de personas que se desplazan desde Bolsón, Santa Cruz y Guaitil hacia San José.

Vecinos advierten que la situación no solo retrasa la movilidad, sino que representa un peligro constante para quienes deben cruzar la zona.

“Nos perjudica mucho tanto a maestros, alumnos que van al colegio, o personas que van al ebáis a citas. Con este puente no se puede pasar y le pido al Gobierno y al alcalde de Nicoya que se ponga las manos en el corazón y vea por esta comunidad. Vea cómo está, todo destruido, no hay paso para ningún transporte. Que se ponga el corazón en la mano y vea que necesitamos con urgencia que nos vengan a ayudar y nos pongan pronto este puente”, relató una vecina afectada.

Otra habitante de la zona recordó que el mal estado del puente había sido reportado desde hace años, sin que se diera una solución a tiempo.

“Este puente tiene años de estar fregado, ya se había reportado en mal estado y no hicieron nada. Hasta que pasó, gracias a Dios, que no pasó una desgracia… Sí nos perjudica demasiado porque la gente pasa por aquí a trabajar en bicicleta, en moto, en carro y nos perjudica demasiado… nos tienen abandonados”, expresó.

Además de los estudiantes, la caída del puente golpea a trabajadores, agricultores y personas que dependen de esa vía para trasladarse a Nicoya o a los hospitales capitalinos.

Vecinos insisten en que urge la intervención de las autoridades municipales y del gobierno central, pues temen que una emergencia mayor pueda costar vidas mientras esperan una solución.

Con información del corresponsal Manuel Gutiérrez.