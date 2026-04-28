El tipo de cambio del dólar ha venido a la baja en los últimos meses y quienes reciben su salario en esta divisa han visto cómo sus ingresos cada vez son menores.

Ante esta situación, Grupo Extra consultó con el abogado laboralista, Luis Diego Jiménez, las empresas no están obligadas a dar más dinero de lo estipulado, pero podrían evaluar si brindan algún tipo de bono o incentivo.

“Si uno de los trabajadores que recibe su salario en dólares al tipo de cambio recibe un salario inferior al que establece la tabla de salarios mínimos, entonces el patrón tiene la obligación de hacer su reajuste. En caso contrario, ya entra en los principios de buena fe contractual entre las partes para buscar soluciones alternas a esta problemática para que no se vean afectados”, afirmó.

La ley permite que las compañías puedan cambiar la divisa y que, en lugar de pagar en dólares, lo hagan en colones. Eso sí, el proceso no es sencillo y puede llevar su tiempo en concretarse.

“Si el salario es menor a lo que establece el salario mínimo, entonces las empresas deben dar una compensación para no quedar por debajo del límite. Hay empresas que han modificado la forma de pago y ahora pagan en colones, siempre que no haya una afectación hacia los trabajadores. El cambio no puede ser unilateralmente, así que todo cambio debe ser consensuado por las partes”, comentó el experto.

El dólar pasó de estar en ¢495,78 para el primero de enero a estar en ¢451,57 para este lunes 27 de abril.