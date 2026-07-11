¿Pueden eliminar cobro por poner música en comercios?

Tres municipalidades ya eliminaron el requisito de presentar certificaciones relacionadas con el pago de derechos de autor para obtener patentes comerciales, mientras otra rechazó hacerlo por considerar que podría incurrir en ilegalidades.

Esta diferencia de criterios abrió un nuevo choque sobre el alcance de las competencias municipales y la obligación de los comercios frente al cobro por el uso de música.

Hasta la fecha, los gobiernos locales de Desamparados, Guácimo y Puntarenas aprobaron eliminar ese requisito administrativo para los patentados.

En contraste, el Concejo Municipal de Cartago rechazó una moción similar al considerar que existen criterios judiciales que impedirían aplicar una medida de ese tipo.

Municipalidades dividen criterios

El alcalde de Cartago, Mario Redondo, aseguró que la intención de reducir cargas a los comerciantes al eliminar el requisito de presentar la certificación de la Asociación de Compositores y Autores Musicales (ACAM) existía desde el inicio de su administración, pero afirmó que la jurisprudencia vigente impide avanzar en esa dirección.

“Uno de nuestros primeros proyectos cuando llegamos a la municipalidad era precisamente eliminar el requisito de esta licencia en busca de facilitarle a los comerciantes su labor y disminuir los costos. Lamentablemente nos topamos con resoluciones que ya existen de la Sala Constitucional y del Tribunal Contencioso Administrativo que hacen que esto no sea viable. Así que por más que nosotros lo queramos va contra resoluciones ya existentes”.

Redondo agregó que aprobar una medida contraria a esa jurisprudencia podría incluso generar consecuencias económicas para el gobierno local.

“Puede sonar populista, puede sonar bonito, puede sonar atractivo, pero si ya existen resoluciones que lo impiden aprobarlo en el Concejo para que después nos lo traigan abajo con una resolución por la jurisprudencia existente, pues sería un sin sentido. De ahí que nosotros optamos por respetar los antecedentes porque lo contrario podría obligar a la municipalidad a indemnizar por este tipo de acciones.”

En Puntarenas, el criterio fue distinto. El regidor Mario Rodríguez sostuvo que el Concejo realizó un análisis jurídico antes de eliminar ese requisito y concluyó que la municipalidad no está obligada a actuar como fiscalizadora del cobro.

“Revisamos la Ley de Derechos de Autor, el Código Municipal, la Ley de Simplificación de Trámites y también utilizamos una jurisprudencia del Juzgado Contencioso Administrativo. Sin embargo, consideramos que esa resolución fue emitida para un caso concreto y no constituye un precedente de acatamiento obligatorio y general para todas las municipalidades.

Por esa razón estimamos que no era suficiente mantener una carga administrativa de este tipo para los comerciantes.”

Rodríguez insistió en que el acuerdo no elimina los derechos de autor, sino únicamente el requisito de presentar la certificación de estar al día con ACAM para obtener licencias comerciales.

“Lo que eliminamos fue un requisito administrativo para el trámite de licencias comerciales porque no encontramos una base legal expresa que obligara a la Municipalidad a actuar como garante o fiscalizador de un cobro de una organización privada dentro de este procedimiento”, detalló.

Diputado cuestiona requisito

El diputado José Miguel Villalobos respaldó las decisiones adoptadas por varios gobiernos locales y aseguró que el condicionamiento nunca tuvo fundamento legal.

“Estoy muy complacido por los acuerdos de las municipalidades que esta semana han suprimido de su normativa interna el condicionamiento de estar al día con ACAM y con entidades similares como condición para renovar la patente municipal”.

El legislador añadió que, a su criterio, otras municipalidades seguirán revisando este requisito durante las próximas semanas y anunció que buscará cómo respaldar que todos los gobiernos locales puedan eliminar dicha exigencia.