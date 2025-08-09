La Asociación Palestina de Fútbol informó el fallecimiento del exjugador estrella Suleiman Al-Obeid, quien perdió la vida el miércoles a causa de disparos israelíes mientras se distribuía ayuda en el sur de la Franja de Gaza. Al-Obeid, nacido en Ciudad de Gaza, tenía 41 años, estaba casado y era padre de cinco hijos.

“El ex jugador nacional y estrella del Khadamat Al-Shati, Suleiman Al-Obeid, ha muerto tras disparos de la ocupación israelí hacia personas que esperaban ayuda humanitaria en el sur de la Franja de Gaza el miércoles”, indicó la asociación.

Ante esto, el jugador egipcio Mohammed Salah, del Liverpool, se pronunció sobre un post de la UEFA en sus redes sociales, donde informaba la muerte del jugador, mas no la razón.

Can you tell us how he died, where, and why? https://t.co/W7HCyVVtBE — Mohamed Salah (@MoSalah) August 9, 2025

“¿Pueden decirnos de qué murió, dónde y por qué?”, dijo el egipcio.

La reacción de Salah sobre la muerte del iugador ha generado muchas reacciones positivas entre las personas que lo siguen.