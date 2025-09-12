La ola de violencia y criminalidad que enfrenta el país, producto del crimen organizado y el narcotráfico, ha generado diversas propuestas para intentar contener la situación.

Figuras políticas como el presidente Rodrigo Chaves y el candidato presidencial, Fabricio Alvarado, han manifestado su posición sobre la figura del estado de excepción, que implica la suspensión de garantías constitucionales y solo puede aplicarse con el respaldo de 38 diputados en la Asamblea Legislativa.

Un estado de excepción se define como “una situación extraordinaria en la que, ante una grave alteración del orden público, se suspenden algunas garantías constitucionales y se refuerza la autoridad administrativa”.

Esta figura se relaciona con otras medidas como el “toque de queda” o el “estado de sitio”, que algunos países han implementado para recuperar el control territorial en medio de crisis o emergencias de seguridad. Todas estas medidas son extraordinarias y temporales, con una duración máxima de 30 días.

Aunque algunos líderes políticos citan ejemplos de países como El Salvador o Ecuador que han aplicado estas medidas, especialistas advierten que las condiciones en Costa Rica son muy distintas.

Mario Arias, especialista en delincuencia organizada y anticorrupción, considera que proponer estas figuras responde más a intereses populistas y electorales, ya que su ejecución en el país resulta muy compleja.

“Es una propuesta inviable. En los primeros días podría contener la situación, pero los grupos criminales se redistribuirían en otras zonas”, advirtió.

Uno de los principales cuestionamientos es la capacidad del país para sostener la medida durante 30 días o más, en caso de extenderse, debido a la falta de recursos económicos y de personal policial suficiente.

Walter Navarro, exdirector de la Fuerza Pública, señaló que estas medidas no resolverían los problemas de inseguridad actuales.

“Esa es la ruta fácil, pero envía un mensaje delicado a sectores clave como el turismo y la inversión extranjera”, afirmó.

Además, advirtió que aplicar estas medidas requeriría una cantidad considerable de policías para su regulación, lo que podría provocar el descuido de zonas que no estén bajo toque de queda, dada la escasez de uniformados.

Por su parte, Rafael Ángel Guillén, exdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), sostuvo que suspender garantías constitucionales no ataca la raíz del crimen organizado ni de la violencia social.

Figuras que restringen garantías constitucionales

• Estado de excepción: Situación extraordinaria, que ante una grave alteración del orden público se suspenden algunas garantías constitucionales y se refuerza la autoridad administrativa. En algunos países al ‘estado de excepción’ se le denomina ‘estado de alarma’.

• Estado de sitio: Es el régimen de excepción que se caracteriza por la suspensión de las garantías constitucionales y la delegación a las fuerzas armadas de la actividad represiva.

• Toque de queda: Orden militar, policial o civil que prohíbe deambular o permanecer en la calle o sitios públicos.

• Garantías constitucionales: Conjunto de declaraciones, principios, derechos, preceptos, medios e instrumentos que la Constitución de un país reconoce y asegura a los habitantes.

Fuente: Poder Judicial

Walter Navarro Exdirector de Fuerza Pública “El aspecto más complicado es que se tendría que solicitar el permiso de la Asamblea Legislativa. El “toque de queda” es reconocer que el Estado perdió el control de áreas geográficas del país, lo cual representa un gran daño a la imagen de Costa Rica ante el mundo”.

Mario Arias Especialista en seguridad “El tema de la inseguridad es un problema sistemático, entonces un estado de excepción es una propuesta llamativa en una carrera política, es vendible, pero a la hora de llevarlo a los datos, Costa Rica tiene que apostarles a instrumentos legales, como por ejemplo una ley de ejecución de la pena”.

Rafael Ángel Guillén Exdirector del OIJ “Un estado de excepción eleva exponencialmente el riesgo de abusos: detenciones arbitrarias, violaciones a derechos humanos, debilitamiento del control judicial y multiplicación de errores procesales. En vez de fortalecer la justicia, podría terminar minándola”.