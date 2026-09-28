¿Puede Ruiz convocar nuevos jugadores? Esto dice el reglamento

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

La posible convocatoria de “nuevos” jugadores, ajenos a la lista de 30 jugadores presentada por el ahora extécnico de “La Sele” Fernando Batista, es una posibilidad que maneja el timonel interino Bryan Ruiz.

Entre los nombres que se manejan como potenciales “refuerzos” surgen Keylor Navas, Celso Borges y Roan Wilson. Pese a las dudas por posibles restricciones reglamentarias, Concacaf permite estas nuevas convocatorias con una serie de requisitos.

Keylor Navas podría volver a La Sele (Foto: AFP)

El plazo varía dependiendo de la etapa de la competencia, por ejemplo en fase de grupos es posible realizar cambios, nuevos convocados ilimitadamente (40 convocados) y reemplazos, siempre y cuando se den a más tardar a las 6:00 p.m. dos días antes de cada juego.

Para las finales, la lista provisional (hasta 60 jugadores) se debe presentar 30 días antes de dicha etapa. La lista final (23 jugadores) se debe presentar 10 días antes de las finales, sin excepción.