“Se cayeron el cable y el internet”. Esta es una expresión muy común entre la ciudadanía y así lo dejaron ver a través de las redes sociales, tras la interrupción de los servicios de uno de los proveedores este sábado.

Lo que muchos usuarios no saben es que si esto ocurre tienen derecho a presentar un reclamo para que la empresa haga una devolución de dinero o reduzca la facturación.

Si se presenta una interrupción mayor o igual a 36 horas continuas, o cuando el total acumulado para todo el mes o periodo de facturación sea igual o superior a 72 horas, puede rescindir el contrato con la operadora sin penalización alguna.

Tome en cuenta que para que todo esto sea posible el pago del servicio debe estar al día.

Las disposiciones forman parte del Reglamento de prestación y calidad de servicios, emitido por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel). (Ver recuadro)

No obstante, las estadísticas indican que solo un 7% de los clientes lleva a cabo el trámite respectivo para presentar un reclamo. Antes de presentar una queja deben transcurrir al menos 10 días hábiles desde que se contactó al operador y no obtuvo respuesta, esta no fue suficiente o no le resultó satisfactoria.

En el caso de la empresa que tuvo un incidente el sábado anterior, se comprometió a compensar a los clientes.