¿Puede el mismo número salir para premios diferentes?

El Gordito de Medio Año dejó un hecho curioso y que llamó mucho la atención de los jugadores de lotería, pues el número 24 salió en dos ocasiones, con la casualidad de que premió al segundo y también al tercer lugar de este sorteo.

Dichos premios correspondían, por emisión, a ¢80 y ¢40 millones respectivamente.

Las dudas y comentarios se generaron en redes sociales sobre si realmente es posible que eso ocurra, ante esto, la Junta de Protección Social (JPS) aclaró el tema.

El Gordito de Medio Año se jugó el pasado domingo. Foto: Sergio Espinoza.

“Esto es un azar y los números pueden salir todas las veces posible. La bolita que sale vuelve a ingresar a la tómbola de los números y tiene posibilidades de aparecer nuevamente”, indicó Saray Barboza, gerente comercial de la institución.

Para esto, la Junta posee una mesa fiscalizadora que revisa constantemente el momento en el que salen los números y vuelven a ingresar.

El Gordito de Medio Año dejó como gran ganador a un hombre de unos 60 años y vecino de Heredia, quien ganó ¢1000 millones al comprar 2 enteros del número 79 con la serie 139, que fue favorecido con el primer premio.