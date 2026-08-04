Pueblo Soberano impulsa reconocimiento constitucional de Lesco

Las diputadas Kattia Ulate y Anna Katharina Müller, de la fracción Pueblo Soberano, presentaron un proyecto de reforma constitucional para incorporar la Lengua de Señas Costarricense (Lesco) en la Constitución Política.

La iniciativa busca adicionar un segundo párrafo al artículo 76 para reconocer a esta lengua como patrimonio cultural y lingüístico de la Nación.

El proyecto recoge el trabajo impulsado por los Comités Jurídico y de Lengua de Señas de la Asociación Nacional de Sordos de Costa Rica (Anascor) y cuenta con el respaldo de organizaciones regionales, asociaciones de intérpretes, educadores y colectivos vinculados con los derechos de las personas sordas.

Según las legisladoras, cerca de 98.000 costarricenses la utilizan como su principal medio de comunicación, mientras que más de 676.000 emplean distintas formas de comunicación visual y gestual en el país.

Antecedentes

Costa Rica cuenta con antecedentes normativos en la materia, entre ellos la Ley N.° 9049 y la Ley N.° 9822, que le otorgó dicho reconocimiento como patrimonio cultural y lingüístico del país.

Las diputadas plantean elevar esa protección al máximo rango jurídico mediante su inclusión expresa en la Carta Magna.

Ulate señaló que se trata de una lengua plena, con estructura, identidad y riqueza cultural propias, y que el proyecto responde a una demanda histórica de la comunidad sorda.

Müller indicó que la iniciativa atiende un compromiso asumido por la presidenta Laura Fernández.