Pueblo Soberano hace aclaración de cara a Elecciones Municipales

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

El Partido Pueblo Soberano (PPSO) emitió un comunicado oficial para reafirmar su unidad y autonomía operativa, desmintiendo categóricamente cualquier alianza política mientras se prepara para los comicios municipales de 2028.

Ante lo que describen como “especulaciones y versiones infundadas”, la agrupación política busca consolidar su imagen de fuerza independiente y renovadora en el escenario costarricense.

Puntos clave:

Negación de alianzas: El PPSO aclara de forma contundente que no existe ningún acuerdo, coalición o compromiso electoral formal con otros partidos políticos.

El PPSO aclara de forma contundente que formal con otros partidos políticos. Rechazo a la política tradicional: La dirigencia afirma que, al no ser un “partido tradicional”, no cederán ante los intereses de sectores que califican como “fracasados”.

La dirigencia afirma que, al no ser un “partido tradicional”, no cederán ante los intereses de sectores que califican como “fracasados”. Institucionalidad: El partido enfatiza que sus decisiones se toman exclusivamente a través de sus órganos legítimamente constituidos, rechazando cualquier negociación paralela o anuncio extraoficial.

La estrategia del PPSO apunta a convertirse en la principal fuerza municipal del país. Para lograrlo, la presidenta fundadora, Mayuli Ortega Guzmán, hizo un llamado a la militancia para enfocarse en fortalecer las estructuras internas y consolidar liderazgos locales que proyecten gobiernos “eficientes y honestos”.

El comunicado vincula directamente su visión con el movimiento de “cambio iniciado desde el 2022”, posicionándose como defensores de la “nueva política” para ofrecer una Costa Rica con más oportunidades y seguridad.

El partido asegura que avanzará sin detenerse hacia la victoria municipal de 2028, manteniendo la misma convicción y principios que los han guiado hasta ahora.