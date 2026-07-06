Pueblo Soberano hace aclaración de cara a Elecciones Municipales

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El Partido Pueblo Soberano (PPSO) emitió un comunicado oficial para reafirmar su unidad y autonomía operativa, desmintiendo categóricamente cualquier alianza política mientras se prepara para los comicios municipales de 2028.
Ante lo que describen como “especulaciones y versiones infundadas”, la agrupación política busca consolidar su imagen de fuerza independiente y renovadora en el escenario costarricense.
Puntos clave:
La estrategia del PPSO apunta a convertirse en la principal fuerza municipal del país. Para lograrlo, la presidenta fundadora, Mayuli Ortega Guzmán, hizo un llamado a la militancia para enfocarse en fortalecer las estructuras internas y consolidar liderazgos locales que proyecten gobiernos “eficientes y honestos”.
El comunicado vincula directamente su visión con el movimiento de “cambio iniciado desde el 2022”, posicionándose como defensores de la “nueva política” para ofrecer una Costa Rica con más oportunidades y seguridad.
El partido asegura que avanzará sin detenerse hacia la victoria municipal de 2028, manteniendo la misma convicción y principios que los han guiado hasta ahora.