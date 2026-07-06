Pueblo Soberano hace aclaración de cara a Elecciones Municipales

Agrupación emite comunicado

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El Partido Pueblo Soberano (PPSO) emitió un comunicado oficial para reafirmar su unidad y autonomía operativa, desmintiendo categóricamente cualquier alianza política mientras se prepara para los comicios municipales de 2028.

Ante lo que describen como “especulaciones y versiones infundadas”, la agrupación política busca consolidar su imagen de fuerza independiente y renovadora en el escenario costarricense.

Puntos clave:

  • Negación de alianzas: El PPSO aclara de forma contundente que no existe ningún acuerdo, coalición o compromiso electoral formal con otros partidos políticos.
  • Rechazo a la política tradicional: La dirigencia afirma que, al no ser un “partido tradicional”, no cederán ante los intereses de sectores que califican como “fracasados”.
  • Institucionalidad: El partido enfatiza que sus decisiones se toman exclusivamente a través de sus órganos legítimamente constituidos, rechazando cualquier negociación paralela o anuncio extraoficial.

La estrategia del PPSO apunta a convertirse en la principal fuerza municipal del país. Para lograrlo, la presidenta fundadora, Mayuli Ortega Guzmán, hizo un llamado a la militancia para enfocarse en fortalecer las estructuras internas y consolidar liderazgos locales que proyecten gobiernos “eficientes y honestos”.

El comunicado vincula directamente su visión con el movimiento de “cambio iniciado desde el 2022”, posicionándose como defensores de la “nueva política” para ofrecer una Costa Rica con más oportunidades y seguridad.

El partido asegura que avanzará sin detenerse hacia la victoria municipal de 2028, manteniendo la misma convicción y principios que los han guiado hasta ahora.