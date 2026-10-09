Publican libro sobre IA, guerra comercial y retos de Costa Rica

Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

La obra reúne artículos sobre los cambios en el escenario internacional, la competencia comercial entre potencias y las oportunidades que enfrenta el país en la nueva dinámica de la economía global.

Se trata de Variaciones en libertad: geopolítica, geoeconomía y relaciones internacionales, del politólogo y exembajador costarricense Óscar Álvarez Araya, quien presentó la obra en la Librería Internacional de Multiplaza Escazú.

La inteligencia artificial, las guerras comerciales y la competencia entre las principales potencias mundiales son algunos de los temas que aborda el nuevo libro presentado en Costa Rica, que también examina los retos y las oportunidades del país ante las transformaciones de la economía internacional.

El texto reúne artículos que exploran distintos aspectos de la realidad mundial, desde los cambios tecnológicos hasta las tensiones económicas y políticas que marcan las relaciones entre países.

La publicación está organizada en cuatro secciones: historia cultural y filosofía social; política estadounidense y su proyección en América Latina; geopolítica y geoeconomía de las superpotencias; y economía, inteligencia artificial, comercio y tratados internacionales.

A lo largo de sus páginas, la libertad y la democracia figuran como ejes de reflexión, mientras que los textos abordan asuntos como los conflictos militares, las guerras comerciales y la transformación tecnológica.

Retos para Costa Rica

Además de examinar el panorama internacional, la obra dedica espacio a temas vinculados con el desarrollo económico costarricense y su participación en los mercados globales.

Entre los asuntos que aborda están las zonas francas, la inversión en semiconductores, las cadenas globales de valor y la apertura comercial.

Estos temas forman parte de una discusión más amplia sobre las oportunidades que puede encontrar Costa Rica en un entorno internacional marcado por la competencia económica, los avances tecnológicos y los cambios en las relaciones entre las grandes potencias.

La inteligencia artificial también figura entre los contenidos del libro, dentro de un análisis que relaciona economía, comercio y relaciones internacionales.

Presentación del libro

Entre los asistentes estuvieron representantes de centros de pensamiento y organizaciones internacionales, analistas y figuras políticas.

Al lanzamiento acudieron Mariela Palma, secretaria internacional de Patriots Network; Rodolfo Piza, excandidato presidencial; Natalia Jiménez, ex cónsul general en California; Carlos Torres, analista internacional; y José Arias y José Vindas, representantes de ANFE.

El libro fue publicado por Ediciones Pensamiento. Su primera edición, correspondiente a 2026, cuenta con 372 páginas y se encuentra disponible en la Librería Internacional.